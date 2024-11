Calciomercato.it - Reijnders strega il Real, la risposta del Milan è immediata: il punto | CM.IT

Leggi tutto su Calciomercato.it

Il centrocampista olandese ha colpito particolarmente Florentino Perez, ma il Diavolo ha già pronta la contromossa: ecco come stanno le cose E’ ancora festa grande dalle parti di Casa. La squadra rossonera ha espugnato il Bernabeu con una prestazione davvero importante, che tutto il mondo ha potuto ammirare.il, ladel: ilCM.IT (Ansa) – Calciomercato.itE’ stata la notte di Paulo Fonseca, troppo criticato in questi primi mesi in rossonero, ma anche di Rafa Leao, che ha risposto alle critiche con una prestazione maiuscola. Il dieci del Diavolo è stato così determinante per la vittoria finale, almeno tanto quanto Alvaro Morata, Mike Maignan, Malick Thiaw e Tijjani. La prestazione dell’olandese, forse, però, è stata di un livello superiore.