Tpi.it - Quo vado?: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone

Leggi tutto su Tpi.it

Quo?: trama, cast e streaming deldiQuesta sera, mercoledì 6 novembre 2024, alle ore 21,55 su Italia 1 va in onda Quo?,del 2016 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da. Quartocon protagonistadopo Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle, in poco più di un mese e mezzo nelle sale ha incassato 65,3 milioni di euro, avvicinandosi al primato di Avatar di 65,7 milioni di euro circa e battendo il numero di spettatori di Sole a catinelle (8 milioni circa), avendo registrato più di 9,3 milioni di spettatori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama In un luogo imprecisato della savana africana,viene catturato da un gruppo di indigeni. Portato di fronte al capo tribù,cerca di convincerlo a lasciarlo andare e fargli proseguire il suo viaggio, iniziando a raccontare la sua storia e il motivo per cui si trova lì.