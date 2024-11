Corrieretoscano.it - Oceania 2, trailer ufficiale del film Disney con Vaiana e Maui

Il 27 novembre 2024,2 arriverà nei cinema, riportando sul grande schermo l’amatae il mitico demigod. In questo nuovo capitolo, i due protagonisti saranno alle prese con un’avventura senza precedenti, insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Ilprende il via quandoriceve un richiamo inaspettato dai suoi antenati, che la spinge a intraprendere un lungo e pericoloso viaggio verso i mari più remoti dell’. Lungo il cammino, dovrà affrontare acque dimenticate e pericoli sconosciuti, in una missione che si preannuncia essere molto diversa da tutto ciò che ha vissuto in precedenza. Il ritorno di questi personaggi tanto amati è stato reso possibile dalla regia di David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, mentre la produzione è affidata a Christina Chen e Yvett Merino.