Mistermovie.it - Mister Movie | Mariavittoria travolta dai dubbi: “Non mi fido di nessuno”

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Mentre Tommaso è in Spagna per ricongiungersi con Maica,prova un mix di emozioni. Tra nostalgia e diffidenza, l’inquilina del Grande Fratello si confida con le sue compagne, rivelando le sue paure e le sue insicurezze.: un cuore diviso tra l’amore e la diffidenza L’assenza di Tommaso dalla Casa del Grande Fratello sta mettendo a dura prova. Mentre il ragazzo è in Spagna per ricongiungersi con Maica, la giovane romana si trova a fare i conti con un mix di emozioni contrastanti: la nostalgia per il suo coinquilino e la diffidenza nei suoi confronti. “Chissà che sta facendo”, confidaalle sue compagne, lasciando trasparire un’inquietudine profonda. La consapevolezza che Tommaso stia trascorrendo del tempo con Maica, con cui ha già stretto un legame speciale, non fa che aumentare i suoi