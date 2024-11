Calciomercato.it - È il giorno di Inter-Arsenal: annunciata un’assenza pesante

Leggi tutto su Calciomercato.it

Cresce l’attesa per la sfida train programma questa sera a San Siro:per il match di Champions League Dopo Juventus, Milan e Bologna, tocca all’(e anche all’Atalanta) scendere in campo nel quarto turno di Champions League: mancherà un big in campo nel match tra le squadre di Simone Inzaghi e Mikel Arteta., assenzadell’ultim’ora (LaPresse) – Calciomercato.itIeri si è aperto il quarto turno della ‘fase campionato’ di Champions League, con tre risultati diversi per le altrettante squadre italiane scese in campo. La Juventusha strappato un pareggio sul campo del Lille, il Milan è riuscito nell’impresa di battere a domicilio il Real Madrid di Carlo Ancelotti mentre il Bolognaè stato superato in casa di misura dal Monaco, vedendo quasi del tutto sfumare la possibilità di qualificarsi agli spareggi.