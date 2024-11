?Elezioni Usa 2024 | Harris e Trump si sfidano per la Casa Bianca – La diretta

Leggi tutto su Open.online

00.00 – Kamalaringrazia i volontari e chiama gli elettori Kamalasi è fermata al comitato elettorale dei Democratici per salutare i volontari della sua campagna, alle prese con le ultime telefonate per convincere gli elettori a recarsi alle urne. La vicepresidente è entrata nell’edificio con alcuni pacchetti di patatine Doritos per i volontari. Dopodiché, anche lei ha alzato la cornetta e chiamato gli elettori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kamala(@kamala) 23.45 – La democrazia è il tema più importante per gli americani Secondo un exit poll della Cnn, è la democrazia la questione più importante per gli elettori americani, seguita dall’economia al 31% e dall’aborto al 14%. L’immigrazione è al quarto posto con l’11%, ultima la politica estera con il 4%.