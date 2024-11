Iltempo.it - "Una cafonata", Feltri a valanga sui radical chic Usa: cosa scrivono su Kamala

Il tanto atteso giorno del giudizio è arrivato. Per gli Stati Uniti, chiaro, ma anche per il futuro della geopolitica globale. Chi sarà il nuovo presidente americano lo scopriremo solo tra alcuni giorni, specie poiché la lotta sembra più che mai serrata. Svariati giornali in giro per il mondo spingono affinché la spuntiHarris e, proprio per tale ragione, Vittoriosi dichiara “persuaso che, sebbene i sondaggi non siano favorevoli, Trump ce la farà”. Il direttore editoriale de Il Giornale, rispondendo al quesito di un lettore nella sua rubrica La Stanza, si è scagliato sarcasticamente contro la stampa che “crede davvero di poter influenzare gli esiti delle urne” a favore della candidata democratica. E porta a corredo l'esempio del New York Times, uno dei quotidiani considerati tra i più autorevoli del continente.