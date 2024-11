Bergamonews.it - Tumori occupazionali, quando la prevenzione sul posto di lavoro tutela la salute

Il binomiobalza spesso agli onori della cronaca soprattutto per la connotazione negativa che riveste. Nella narrazione corrente la sicurezza sulè l’insieme di tutte le misure, provvedimenti e soluzioni adottate per rendere più sicuri i luoghi die iprofessionali legati all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni ne sono parte integrante. A ricordarci l’importanza di questo tema, sono i 210 anni dalla morte del carpigiano Bernardo Ramazzini, padre della medicina delcon la sua monumentale opera “De Morbis Artificum Diatriba”: l’osservazione del tumore al seno riscontrato tra le suore più che in qualsiasi altra donna e la sua celebre intuizione della correlazione con il celibato, anticipava di secoli l’indagine della nulliparità e dello stato ormonale delle donne come fattore di rischio per il cancro alla mammella.