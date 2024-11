Trump o Harris? Da che parte stanno gli sportivi | gli endorsement per le elezioni USA

Leggi tutto su Sportface.it

Si vota per il nuovo presidente degli Stati Uniti. Donaldo Kamala. L’America è chiamata alle urne e le celebrità si sono già espresse con i loro. In Nba la vicepresidente incassa il sostegno di LeBron James e Steph Curry, mentre nel tennis spicca l’appoggio di Coco Gauff. Nel calcio Megan Rapinoe non ha avuto dubbi, proprio come il leggendario Carl Lewis, ex lunghista e velocista, dieci medaglie olimpiche, delle quali nove d’oro e una d’argento, che non ha mai nascosto il suo sostegno per Kamala. C’è tanto sostegno perinvece nel mondo degli sport da combattimento. Già presidente dal 2017 al 2021, il miliardario sarà la scelta di Mike Tyson. E anche di molti fighter di UFC, la divisione di arti marziali miste che più volte ha visto la presenza disugli spalti: tra i sostenitori ci sono nomi illustri come Colby Covington e Justin Gaethje.