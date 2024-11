Ilrestodelcarlino.it - Stretta anti degrado a Bologna, lo spaccio si sposta: nuovi controlli in arrivo

, 5 novembre 2024 – Ampliamento delle zone della città da controllare rispetto al fenomeno delloe un’intensificazione del lavoro sul quartiere Bolognina. Sono questi i temi che verranno discussi oggi nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica richiesto dal sindaco Matteo Lepore – il tavolo sarà presieduto dal prefetto Attilio Visconti, con la presenza del questore Antonio Sbordone – e che potrebbero portare a una nuova. “A un mese dalla firma dell’ordinanza – così la capo di Gabinetto, Matilde Madrid – c’è necessità di fare un punto sull’esito deinelle zone maggiormente critiche a partire da piazza XX Settembre. Proprio in quest’area, abbiamo notato un miglioramento, anche se il problema non è del tutto risolto, motivo per cui dobbiamo continuare a lavorare al fine di sradicare il problema dello”.