Puntomagazine.it - Real Madrid-Milan: La sfida della Champions League

Leggi tutto su Puntomagazine.it

Ililal Bernabéu in un match cruciale di, con Ancelotti pronto a riscattarsi dopo il Clasico e i rossoneri in cerca di punti preziosi per la qualificazione. Oggi, martedì 5 novembre, iltorna in campo per la quarta giornatafase a gironi di. I rossoneri affronteranno al Santiago Bernabéu ildi Carlo Ancelotti, una partita che promette emozioni e storia, vista l’importanza di entrambi i club nel panorama calcistico europeo. Un match speciale per Ancelotti Per Carlo Ancelotti, l’allenatore del, questa partita ha un significato particolare. Ancelotti ha vissuto anni indimenticabili a San Siro, sia come giocatore che come allenatore, e oggi cerca di regalare una vittoria ai tifosiisti dopo la pesante sconfitta nel Clasico contro il Barcellona.