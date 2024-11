Cityrumors.it - Genova, chiede di controllare i biglietti del treno e viene accoltellato. Il punto della situazione

Aggredito per aver chiesto ia due passeggeri, Rosario Ventura è ora in ospedale. Un arresto e una denuncia: le conseguenze Stava lavorando normalmente come fa tutti i giorni e quel giorno era a bordo delregionale 12042 diretto a Busalla: all’altezzastazione diRivarolo, si è avvicinato ad una coppia di giovani passeggeri ed ha chiesto loro i. A quel, però, è stato brutalmente pugnalato: come sta ora Rosario Ventura e chi è l’uomo arrestato.didel. Il(cityrumors.it / ansafoto)Ha chiesto il biglietto, così come è previsto dal suo ruolo di capoe così come fa centinaia di volte al giorno, tutti i giorni. Questa volta, però, Rosario Ventura ha rimediato un’aggressione micidiale: la ragazza ha iniziato ad insultarlo e a sputargli addosso, poi l’ha preso a schiaffi e a calci.