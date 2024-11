Drammatico incidente sul lavoro cade da un’impalcatura Muore 72enne

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unsul posto dinel Salento. La tragedia, questa volta, si è registrata a Lecce, in pieno centro. Qui, un uomo di 72 anni, di Aradeo, Antonio Greco, è caduto daalta quasi 4 metri e per lui non c’è stato nulla da fare. Il dramma è andato in scena un via Alfonso Lamarmora, la strada che collega piazza Mazzini con via 95º Reggimento Fanteria, in un cantiere in cui sono in corso dei lavori per la costruzione di un palazzo.sulmorto sul colpo Secondo un a prima ricostruzione delsul, l’uomo, che pare stesse effettuando alcune misurazioni ad una finestra, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto dall’impalcatura, finendo rovinosamente al suolo.