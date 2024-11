Scuolalink.it - Concorso ordinario IRC: pubblicati i bandi, 1.928 posti disponibili, istanze entro il 4 Dicembre 2024

È ufficiale: sono statiper ilIRC per insegnanti di religione cattolica con un totale di 1.928. I candidati potranno presentare domanda fino alle ore 23:59 del 4, accedendo al portale dedicato. Questa procedura di selezione rappresenta un’importante opportunità per chi desidera insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane. Requisiti per partecipare alIRC Ilper insegnanti di religione cattolica prevede specifici requisiti di accesso, suddivisi per gradi scolastici. Dei 1.928, 927 sono destinati alla scuola dell’infanzia e primaria, mentre 1.001sono riservati alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Per poter partecipare, i candidati devono possedere: Titolo di studio conforme a quanto stabilito dal DPR 175/2012.