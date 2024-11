Lapresse.it - Banca Progetto, perquisizioni della Gdf

La guardia di finanza di Brescia coordinata dalla locale ProcuraRepubblica, sta eseguendo un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, relativa a 3 misure cautelari personali e al sequestro di circa 6.700.000 euro, in ordine ai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,rotta, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali.anche a. In particolare le indagini hanno svelato diverse condotte illecite a un agente bresciano di un intermediario finanziario, il quale, con l’ausilio di un collaboratore e del rappresentante legale di una società, avrebbe consentito a quest’ultima di beneficiare di tre prestiti assistiti – per la maggior parte – dal Fondo centrale di garanzia a favore delle Pmi del Mediocredito Centrale.