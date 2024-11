Dilei.it - Ascolti tv del 4 novembre, Ninfa Dormiente e Grande Fratello, scontro finale

Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di– I casi di Teresa Battaglia e si è scontrata con ilsu Canale 5., la serie su Rai 1 tratta dal romanzo di Ilaria Tuti, con Elena Sofia Ricci nei panni della profiler Teresa Battaglia, è finita e il volto del vero assassino è stato scoperto tra svolte clamorose nelle indagini e indizi inquietanti. Il grandi stagione non delude, nemmeno negli. Anche se la battaglia dello share è dura, perché su Canale 5 è andato in onda ildi Alfonso Signorini dove Diletta Leotta, pronta a condurre La Talpa, è stata protagonista di un gioco che ha coinvolto gli inquilini della Casa. Mentre l’emozione è andata in scena con Shaila che ha potuto incontrare papà Cosimo. Su Rete 4 a Quarta Repubblica Nicola Porro si è occupato dellotra il Governo e le toghe sull’immigrazione e delle elezioni negli Stati Uniti.