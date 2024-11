Sport.quotidiano.net - Real Madrid-Milan, Fonseca: “Leao? Titolare”. Probabili formazioni e dove vederla

o, 4 novembre 2024 – "Ilè la principale candidata a vincere la Champions, ma noi scenderemo in campo senza paura di niente". Sono le prime parole di Pauloalla vigilia della sfida di Champions di domani, martedì 5 novembre, tra. La questione, in panchina nelle ultime tre giornate di campionato, è subito affrontata. "Giocherà dall'inizio e mi aspetto quello che normalmente mi aspetto da lui: che possa essere decisivo. Non sono sorpreso che le mie scelte vengano discusse fuori, ma so quello che è importante per me e per la squadra. E continuo per la mia strada". Sempre sui singoli, l'allenatore parla di Morata. "Per me e la squadra è importantissimo, decisivo, non solo come giocatore: è un esempio, è molto intelligente, sta facendo molto bene. Giocare qui per lui sarà speciale, ma lavorerà tanto per i compagni come sempre, con la solita energia".