Olimpia Milano-Real Madrid in tv | programma orario e diretta Eurolega 2024 2025 basket

Leggi tutto su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida come 8^ giornata dell’di. La scorsa settimana, gli uomini di coach Messina hanno centrato la seconda vittoria nel torneo battendo la Virtus Bologna, mentre in campionato è arrivato il tonfo clamoroso, per l’entità della sconfitta, contro Trento. Ora, questo impegno contro un’altra grande che è partita male, con sole tre vittorie raccolte finora ma, soprattutto, ancora alla ricerca del primo successo in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 7 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’di