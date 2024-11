Ilfattoquotidiano.it - Manovra, Ance: “Manca una visione del futuro, edilizia a rischio”. Confedilizia: “Preoccupati da taglio incentivi”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

L’Associazione nazionale dei costruttori edili () ha espresso “forte preoccupazione per gli effetti negativi che la Legge di bilancio rischia di avere sul settore delle costruzioni e quindi sulla crescita italiana”. Lo ha detto la presidente Federica Brancaccio ascoltata in audizione sulla, sottolineando che “fermare l’significa fermare il Paese”. Una “fortissima preoccupazione” dell’riguarda in particolare l’assenza della proroga al 2025 delle misure relative al caro materiali per i lavori pubblici in corso di realizzazione: secondo le stime dell’associazione, infatti, sono apiù di 10 miliardi di investimenti nel 2025. “Un pericolo di blocco dei cantieri di cui il governo non ha tenuto conto nelle sue stime e che rischia di azzerare la crescita prevista nel 2025 e di determinare undelle rate del Pnrr”. “Secondo l’, lasi caratterizza per lanza di una chiaraper il”, ha detto Brancaccio.