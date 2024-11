Laprimapagina.it - La Spezia. Festa di San Martino 2024: Biassa si trasforma in un borgo medievale

Domenica 10 novembre la comunità dicelebra la tradizionalepatronale di Sanche anche quest’anno prevede una serie di iniziative organizzate dalla Pro Loco “insieme per”. Laè stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Civico dal Sindaco Pierluigi Peracchini, dall’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia e dalla presidente dell’associazione Pro Loco “Insieme per” Nauisicaa Pomini. L’edizioneè particolarmente importante poiché la “di San” ha ricevuto dalla Regione Liguria un contributo in quanto riconosciuta come MANIZIONE STORICA E TRADIZIONALE presente sul territorio da più di 25 anni. Un importante riconoscimento che ripaga degli sforzi che la Pro Loco insieme a tutta la Comunità biassea ogni anno mette in campo per realizzare l’evento e promuovere il territorio.