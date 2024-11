Lettera43.it - La Cina e le Presidenziali Usa: cosa cambierebbe in caso di vittoria di Harris o di Trump

Lanon interferisce con gli affari interni degli altri Paesi, compresi gli Stati Uniti. Al di là del risultato delledel 5 novembre, Pechino lavorerà con chiunque andrà al potere. Dietro questa formula di rito, però, c’è un mondo. Cone Biden, al di là della diplomazia, il gelo trae Usa è aumentato Ufficialmente, lanon esprime – come da tradizione – alcuna preferenza tra Kamalae Donald. Ma la realtà è che, dopo questi quattro anni di Joe Biden, sa di essere irrimediabilmente al centro delle priorità di Washington in politica estera. Che il clima fosse cambiato e che si stesse entrando in un’era di competizione diretta lo si era intuito già a dicembre 2016, poche settimane dopo ladisu Hillary Clinton. Quando il tycoon, non ancora insediatosi alla Casa Bianca, accettò la telefonata di Tsai Ing-wen, l’allora presidente di Taiwan.