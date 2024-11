Lapresse.it - Harris-Trump: la Notte Americana di Enrico Mentana

Il 5 e il 6 novembre torna la #maratonadi, uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dal pubblico. Lo speciale “La” sarà dedicato alle elezioni Presidenziali degli Stati Uniti che vede contrapposti Kamalae Donaldin un’epica e cruciale sfida non solo per gli Stati Uniti ma anche per i destini della politica mondiale. La prima finestra della serata sarà alle 23:50 – all’interno diMartedì di Giovanni Floris – durante la quale il direttore del TgLa7 si collegherà per commentare i primi risultati elettorali in arrivo dall’Indiana e dal Kentucky. Poi, dalle 00:25 della sera fino alle 9:40 del mattino si svolgerà la lunga diretta con aggiornamenti in tempo reale, i risultati nei singoli Stati e gli sviluppi della sfida tra i candidati.