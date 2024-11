Giovanni Sallusti | il vegano antisemita e il video che dice tutto quello che i proPal pensano

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

C'è una scena che ieri ha scandalizzato tutti, solo che molti hanno finto di non vedersi ritratti allo specchio. Perché peggio dell'antisemitismo nostalgicamente belluino c'è solo l'antisemitismo subdolamente riluttante, peggio della bestialità dichiarata c'è solo l'ipocrisia sottaciuta. Roma, Festivalin programma alla Città dell'Altra Economia nel quartiere Testaccio. Un venditore abusivo piazzato appena fuori dal padiglione dell'evento interloquisce con un cittadino israeliano. Ma sarebbe più esatto dire: gli vomita addosso in italiano stentatolo schifo del Novecento, secolo talmente più lungo diche pensava Eric Hobsbawm da non essere ancora finito. «Io mi vergognerei, ma come cazzo fate a anda' ancora in giro, capito? Siete la vergogna del mondo!».