Quotidiano.net - Apertura borsa Italiana oggi, 4 novembre 2024

Leggi tutto su Quotidiano.net

L'della, 4, si preannuncia cauta ma con un leggero ottimismo, in linea con le altre piazze europee. L’indice FTSE Mib delladi Milano tratta con un moderato -0,02%, a quota 34.667,6 in. Questa settimana si prospetta decisiva per i mercati finanziari globali, con due eventi chiave all'orizzonte: le elezioni presidenziali statunitensi di domani e il meeting della Federal Reserve previsto per giovedì. Contesto di mercato Venerdì scorso, Piazza Affari ha chiuso in positivo, con l'indice FTSE Mib in rialzo dell'1,15% a 34.676 punti. Nonostante ciò, la settimana si è conclusa con un bilancio leggermente negativo (-0,3%), principalmente a causa delle forti vendite su alcuni titoli come Campari, che ha subito un crollo del 20% nelle cinque sedute.