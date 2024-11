Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, brutto incidente per Barbara De Santi: le condizioni della dama del trono over

Leggi tutto su Anticipazionitv.it

De, notadeldi, ha recentemente condiviso con i suoi follower un episodio che ha destato preoccupazione. Attraverso le sue Instagram Stories, ha raccontato di essere caduta, riportando escoriazioni a mani e ginocchia. Nonostante l’, ha mantenuto il suo caratteristico spirito ironico, sottolineando come il suo cellulare sia rimasto intatto: “Sono caduta a terra come un sacco di patate, io mi sono sbucciata mani e ginocchia, il cellulare ha fatto un volo sul cemento e nemmeno un graffio”. Questo episodio ha suscitato numerosi messaggi di sostegno da parte dei fan, preoccupati per le sue