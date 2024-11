Lanazione.it - Tesei e i ministri lanciano la volata: "Senza di noi perde l’Umbria. Non fermiamo crescita e sviluppo"

Festeggiamenti per i due anni del governo Meloni, con duepresenti e uno in collegamento ma soprattuttoper Donatella, governatrice uscente dele candidata del centrodestra per la riconferma. Questo è stata la kermesse di ieri all’Auditorium Santa Caterina di Foligno, alla predi tutto lo stato maggiore del centrodestra e anche di parecchi candidati in corsa. Ospiti d’onore, come detto, iAndrea Abodi (Sport), Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e in collegamento Giancarlo Giorgetti (Economia). Proprio da quest’ultimo sono arrivati gli annunci più roboanti per impegni che si concretizzeranno nella manovra: il completamento dello stanziamento fondi necessari per il nuovo ospedale di Terni e l’impegno per le risorse per i terremotati di Perugia e Umbertide.