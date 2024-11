Dailymilan.it - Milan, il pensiero dell’avvocato del Diavolo: a gennaio acquistiamo un direttore sportivo

Ildelè per unche anche a Monza non ha convinto: serve una svolta a cominciare dalUnpiccolo fa una fatica enorme a Monza e non convince. Una cosa positiva c’è. Sono i 3 punti. La partita in Brianza certifica che la squadra in mano a Paulo Fonseca è una squadra normale con due o tre giocatori superiori. Il portiere, Fofana e Reijnders. Gli altri tutti normali e sostituibili, compresi Theo Hernandez e Rafael Leao (all’ennesima panchina). Il portoghese ora è un caso. Quando entra anche questa volta non fa malissimo ma non vede proprio la porta. Giocherà a Madrid al cospetto di Re Carlo. Ieri il Var annulla un gol a Mota discutibile e si perde la gomitato di d’Ambrosio a Theo.