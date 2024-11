Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: tra poco si ricomincia dopo la bandiera rossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.14 La pit-lane riaprirà alle 8.20. Dunque trasi. 8.13 Lo sfortunato Miller viene caricato e portato via in ambulanza. 8.11 Miller è ancora fermo in pista, circondato dai soccorritori. 8.10 Gli addetti al tracciato stanno ripulendo la pista. 8.09 Quartararo rientra ai box zoppicando. Quello che si è fatto più male è Miller, ma è cosciente. 8.08 Rivediamo la partenza. GOOOOOOOOOO They’re side-by-side again AND THEY TOUCH! #MalaysianGP #TheRematch pic.twitter.com/F3LXn8sHcj —(@) November 3,8.06 La gara ripartirà con le posizioni della griglia di partenza originaria. I giri da percorrere saranno 19. 8.05 Martin era partito come sempre meglio di Bagnaia, ma Pecco si era infilato con grande cattiveria all’interno alla prima curva, riprendendosi la testa. Morbidelli era terzo.