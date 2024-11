L’Atalanta si candida per lo Scudetto | Napoli capolista travolto 3-0 al ‘Maradona’

Leggi tutto su Sportface.it

Nella casa dellac’è unatura in più per lobatte 3-0 ilal, dove fin qui gli uomini di Antonio Conte avevano trovato il 100% di successi in casa in questo campionato. Rimarranno due quindi le volte in cui ilè riuscito a trovare la vittoria in tutte le prime sei gare interne in una stagione di Serie A (nel 1930/31 e nel 1987/88) nella storia. Troppo forte. Troppo forti quei due lì davanti, Ademola Lookman. quattordicesimo al Pallone d’oro e autore di una doppietta, e Mateo Retegui, sempre più capocannoniere della Serie A con la (bellissima) rete del tris definitivo. Sono ventinove le reti segnate in totale dal, undici in più del, che continua però ad avere tre punti in più nonostante la sconfitta. Un risultato che parte dalle scelte iniziali.