Ho dichiarato guerra ai moscerini in cucina e ho vinto Vi spiego come ho fatto!

C’è una battaglia che ogni tanto scatta in casa mia, e forse anche nella tua. Unasilenziosa, ma pungente, con un avversario tanto minuscolo quanto fastidioso: i. Tutto comincia con uno, magari due, che svolazzano insenza dare troppo fastidio. Poi, in men che non si dica, sembrano moltiplicarsi e non c’è pace! Ecco quindi i miei segreti per eliminare questi piccoli ospiti indesiderati e soprattutto per evitare che tornino.risolvere il problema deiin– Notizie.com1. Controllo della frutta: il primo passo è un check! Ammettiamolo, la frutta è l’attrazione principale per i. Sì, ci piace tenerla in bella vista, magari in una ciotola sul tavolo, pronta per uno spuntino salutare. Però è anche un vero e proprio richiamo per questi insettini. La prima regola che ho imparato è controllare sempre che la frutta sia fresca e integra.