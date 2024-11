F1 | il GP del Brasile sposta gli equilibri Verstappen vede il titolo per Norris sfuma l’ennesima occasione

Leggi tutto su Sportface.it

Maxha trovato il successo nel Gran Premio del, rimontando dalla diciassettesima alla prima posizione. Ora l’olandese guarda con fiducia al Gran Premio di Las Vegas, dove una vittoria gli porterebbe il quartomondiale. La prestazione del numero uno della Red Bull non è solo vincente, ma anche – se non soprattutto – convincente. Attribuire il risultato di Interlagos alla mera fortuna sarebbe un errore, conche ha dimostrato molto di più. Ancora una volta, le condizioni umide e piovose si dimostrano l’habitat naturale per ‘Super Max’, che fin dal 2016 si era messo in mostra per la sua tenacia anche sotto la pioggia scrosciante. Oggiè stato calcolatore, preciso, pulito nei sorpassi e lo stint finale, con diciassette giri veloci uno dopo l’altro, è stato il sigillo vincente.