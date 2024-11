Metropolitanmagazine.it - Boohoo punta al rebranding dopo le dimissioni del CEO: “people will talk…”

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Non tantissimo tempo fa il brandaveva subito un duro colpo con una crisi di governance che pare non essere ancora rientrata. Nel frattempo, anche per arginare la crisi, il brand ha comunque deciso di fare un cambio immagine e modificare il suo visual merchandising: cambio di logo, nuove campagne pubblicitarie, e la ricerca di uno stile più elegante e raffinato. Occasione d’oro, soprattutto in periodo pre festivo: per questo, la nuova collezione arriva giusto in tempo. Perchéha cambiato logo? Ed è con la nuova baseline “talk” che il brand si lancia in questo nuovo esperimento. Infatti, era già qualche anno che la visual identity era fermo. Sam Leach, direttrice marketing della società, ha dichiarato che “Questa collezione racchiude tutta la nostra identità come marchio e ciò che vogliamo essere: audaci, coraggiosi e sicuri di sé.