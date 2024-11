Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2024, sesta puntata: gli ultimi si ribellano alla giuria

Il jive di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina apre le danze della. Il comico chiede subito a Mariotto se sotto il turbante che ha in testa ci sono “i serpenti di Medusa“. “Hai fatto il massimo che potessi fare“, commenta Zazzaroni prima di complimentarsi con il concorrente per i passi in avanti fatti. Miglioramento notato pure da Canino e da un’ottimista Smith perché “sbagli non ce ne sono stati tanti“. “Ti stanno trattando come una specie di miracolo“, chiude ironicamente Selvaggia.Canino stronca il paso di Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen e il volto di Uno Mattina non incassa e passa ad attaccare gli altri giurati accusandoli di demotivare le persone. Ne nasce un battibecco con Selvaggia Lucarelli che etichetta il ballo come una ‘ciofeca’ e dà 4.