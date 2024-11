Ilrestodelcarlino.it - Zuppi ricorda le vittime dell’alluvione e dell’incidente alla Toyota: “Ci stringiamo attorno ai familiari”

Bologna, 2 novembre 2024 – Il cardinale MatteoSimone, Lorenzo e Fabio. Nel giorno in cui la chiesa fa memoria dei defunti, l'arcivescovo ha un pensiero particolare per treche stanno facendo riflettere tutta la città. Una è scomparsa a causa della recente alluvione, due sono state provocate da un incidente sul lavoro, quelloHandling di Borgo Panigale. "Vorremmo vivere ignorando il male - ha spiegato il porporato - e pensando che non ci colpirà. Il male, al contrario, fa parte del nostro quotidiano pronto ad entrare all'improvviso nella nostra vita. Come è successo ad Andrea che era a fianco di suo fratello Simone e che lo ha visto morire. Oggi ciai loroperché l'unico modo per affrontare il male e vincerlo è affrontarlo insieme.