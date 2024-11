Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Love is dangerous”, il nuovo singolo di Low

is” è il brano di Low, in rotazione dal 1° novembre 2024 che esplora i pericoli dell’amore, un viaggio musicale tra tristezza e rabbia perché affronta l’amore non corrisposto.di Low, “is” Dal 1° novembre 2024 è disponibile in rotazione radiofonica “is”, ildell’artista Low. Gli ascoltatori potranno trovare il brano sulle piattaforme di streaming digitale a partire dal 16 ottobre. Tematica del Brano “is” affronta il tema dell’amore in una luce inedita, esplorando le conseguenze di amare una persona che non ricambia gli stessi sentimenti. La canzone mette in evidenza quanto può risultare pericoloso e doloroso quel sentimento quando non è ricambiato.