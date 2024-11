Ilfattoquotidiano.it - Orlandi-Gregori, parla l’ex fidanzato di Mirella: “L’avvocato Egidio mi chiamo nel suo studio e mi fece sentire una telefonata dell’Amerikano: faceva il mio nome”

“Quel giorno non ci fu un litigio né uno screzio, soltanto un mio fastidio per il fatto che lei era distratta, impegnata nell’aiutare la famiglia nella riuscita della festa per l’inaugurazione del bar”: lo ha detto giovedì Massimo Forti alla Commissione bicamerale di inchiesta che indaga sulla misteriosa scomparsa di, la ragazza scomparsa in vianatana a Roma il 7 maggio del 1983. Massimo che all’epoca era il suodi appena 16 anni, si riferisce a quanto accadde giorno prima della scomparsa, il 6 maggio, quando con i suoi amici fu invitato daa partecipare all’inaugurazione del bar di famiglia in via Volturno, a due passi dalla Stazione Termini, gestito oggi dalla sorella maggiore di, Maria Antoniettainsieme al marito.