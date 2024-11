Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin ha il primo “match point”. Può perdere il titolo solo se gli viene il ‘braccino’

Alle ore 8.00 di domenica 3 novembre scatterà il Gran Premio della Malesia, terz’ultimo evento valido per il Motomondiale 2025 prima della Sprint e del GP programmati – in una località ancora da definire dopo l’inevitabile forfait di Valencia – per il weekend del 16-17 novembre. L’odierna Sprint di Sepang ha visto Francesco Bagnaia andare al tappeto nel confronto diretto con. La scivolata del piemontese e la contemporanea vittoria dello spagnolo hanno portato a 29 i punti di differenza in favore dell’iberico. In altre parole, è cominciato “il conteggio” da parte dell’arbitro, dopodiché sarà proclamato il KO tecnico. In linea teorica, domaniator avrà il. Si laureerà Campione del Mondo nell’eventualità in cui dovesse guadagnare 9 punti su Pecco.