Ilfattoquotidiano.it - Influencer passa nove ore in sala operatoria per “estrarre” tutto il filler che si era iniettata nel viso, il monito dell’esperto: “Attenzione, spesso lo si fa per riempire vuoti interiori”

Una donna è ricorsa a un lifting all’età di soli 34 anni. La ragione? L’impiego per molti anni di, botox, interventi di rinoplastica, liposuzione e anche blefaroplastica sulle palpebre che l’hanno resa ai suoi occhi una maschera irriconoscibile. Lei è Ashley Stobart, un’americana che ha confessato di avere speso migliaia di dollari negli ultimi dieci anni nel tentativo di migliorare il suo aspetto. Di recente quindi ha scelto di sottoporsi a un lifting completo del, del collo e delle labbra della durata diore per “” 4 centimetri disu entrambi i lati del. Anni diiniettati in qualsiasi parte delle avevano infatti dato un “aspetto strano“, “Non mi sentivo più me stessa – ha raccontato la donna al MailOnline -. Fin da quando avevo vent’anni ho lavorato nel settore della chirurgia estetica per molto tempo.