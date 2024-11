Corrieretoscano.it - Un’altra corazzata sul cammino della Libertas Livorno: trasferta a Forlì

(Corrieretoscano.it - venerdì 1 novembre 2024)– Gioca in anticipo ladi serie A2 di basket. La palla 2 è in programma il 2 novembre all’UniEuro Arena di: arbitri Rut, Bertuccioli e Maschietto. La sfida è aldi coach Martino. Partita non semplice perchéè squadra costruita per primeggiare. Per questo motivo in estate ha messo sotto contratto Tavernelli, play ex Tortona e un americano di valore assoluto come DeMonte Harper. Qualche problema, ce l’ha l’altro straniero, l’ala piccola Shawn Dawson che, a causa di un problema a un ginocchio, ha saltato cinque delle sette partite fin qui giocate. Al netto di questa defezione (il giocatore però potrebbe rientrare proprio con la), la squadra forlivese rimane una delle più attrezzate per il salto di categoria. Il pacchetto di lunghi è forte e strutturato.