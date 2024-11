Sport.periodicodaily.com - Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Manchester United

Leggi tutto su Sport.periodicodaily.com

(Sport.periodicodaily.com - venerdì 1 novembre 2024)- Èil successore dell’esonerato Ten Hag alla guida del. I Red Devils puntano cosi su uno dei tecnici più emergenti per tornare ai fasti di un tempo pagando allo Sporting Lisbona la clausola rescissoria di 10 milioni di euro per liberarlo. Il 39enne portoghese, che ha firmato fino al 30 giugno 2027, sarà in carica a partire dall ’11 novembre. Nel frattempo la squadra continuerà ad essere diretta da Van Nisteerloy.È ILDEL: IL COMUNICATO UFFICIALE Questo il comunicato ufficiale del club inglese: “La nomina diaddella prima squadra maschile, subordinatamente ai requisiti per il visto fi lavoro. Resterà in squadra fino a giugno 2027 con un’ pzione del club di un anno aggiuntivo, una volta adempiuti i suoi obblighi nei confronti del.suo attuale club.