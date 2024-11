Gaeta.it - Giornata di vaccinazione a Santa Marinella: ecco quando e come partecipare

La città di Santa Marinella ospiterà lunedì 11 novembre un'importante giornata di vaccinazione promossa dalla ASL Roma 4. L'evento, aperto a tutti i cittadini, avrà luogo presso il Municipio in via Cicerone 25 dalle ore 9:00 alle 13:00. Saranno offerti i vaccini antinfluenzali e anti pneumococcici, così come altri vaccini raccomandati in base all'età e a specifiche condizioni di salute. Questa iniziativa è un'opportunità cruciale per rafforzare la salute pubblica e garantire la protezione della comunità. Dettagli dell'evento di vaccinazione La giornata di vaccinazione si svolgerà in un ambiente accessibile e sarà gestita da un'équipe della ASL Roma 4. I cittadini possono presentarsi senza prenotazione, portando con sé la tessera sanitaria e un documento d'identità.