Francesco Totti show | Il Gladiatore II dal 14 novembre al cinema

(Danielebartocciblog.it - venerdì 1 novembre 2024)- Una folla in delirio ha assistito oggi a uno degli eventi più spettacolari del Lucca Comics & Games:, l’indiscusso Capitano della AS Roma, ha fatto il suo ingresso trionfale nel cuore della città. Si è trasformato in un vero e proprio. Vestito come un guerriero dell’antica Roma,ha guidato una parata epica. Tanti cori, applausi ed entusiasmo della folla, rendendo omaggio all’uscita dell’attesissimo: IlII, dal 14alcon Eagle Pictures. Eh già, il suggestivo centro storico di Lucca si è trasformato per un giorno in un’arena vivente. Qui l’energia e l’entusiasmo dei fan hanno riportato in vita il mito del. La parata, condotta dastesso con fierezza e spirito combattivo, ha fatto rivivere l’atmosfera della Roma antica, rievocando il coraggio e la grandiosità che solo ilsa celebrare.