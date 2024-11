Notizie.com - “Avetrana” ancora presente nei manifesti della serie tv, il sindaco: “Non è corretto. I legali valuteranno”

(Notizie.com - venerdì 1 novembre 2024)- Viadal titolo per laQui non è Hollywood alla fine di una lunga polemica. Ma non ovunque. A Roma i cartelloni ci sonoe il dibattito non si placa. Latv sul caso Sarah Scazzi è disponibile su Disney+, ma si porterà dietronumerosissime critiche indipendentemente dal prodotto finale. “neidi Disney+, ilIazzi: “Non è” (ANSA) Notizie.comQui non è Hollywood è unadi cui si è iniziato a parlare molto tempo prima dell’uscita. I motivi, però, non sono legati alla sceneggiatura o alla regia. Bensì alle polemiche che accompagnano uno dei casi di cronaca più dibattuti degli ultimi vent’anni in Italia. Fin da quando è iniziata a circolare la locandina le voci si sono alzate, convinte che quella scritta in gigante di “” fosse un riferimento troppo invadente.