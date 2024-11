Ascensori rotti a Milano: residenti bloccati nelle loro abitazioni da oltre un mese - Facebook WhatsApp Twitter Nel quartiere Ponte Lambro, a est di Milano, i residenti vivono una situazione critica. Da oltre un mese, le persone sono costrette a rimanere nelle proprie abitazioni, non potendo uscire a causa della rottura degli Ascensori. Il problema ha avuto inizio il 5 settembre scorso, quando un violento nubifragio ha colpito la zona, causando danni non trascurabili agli edifici e bloccando i mezzi di comunicazione tra i piani. La situazione attuale nel quartiere Ponte Lambro A Ponte Lambro, un’area caratterizzata da edifici di proprietà comunale gestiti da Metropolitana Milanese, gli Ascensori sono diventati un elemento fondamentale per la quotidianità dei residenti. Molti di loro, specialmente anziani e persone con mobilità ridotta, si trovano in una condizione di isolamento forzato. Gaeta.it - Ascensori rotti a Milano: residenti bloccati nelle loro abitazioni da oltre un mese Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Nel quartiere Ponte Lambro, a est di, ivivono una situazione critica. Daun, le persone sono costrette a rimanereproprie, non potendo uscire a causa della rottura degli. Il problema ha avuto inizio il 5 settembre scorso, quando un violento nubifragio ha colpito la zona, causando danni non trascurabili agli edifici e bloccando i mezzi di comunicazione tra i piani. La situazione attuale nel quartiere Ponte Lambro A Ponte Lambro, un’area caratterizzata da edifici di proprietà comunale gestiti da Metropolitana Milanese, glisono diventati un elemento fondamentale per la quotidianità dei. Molti di, specialmente anziani e persone con mobilità ridotta, si trovano in una condizione di isolamento forzato.

