Ilfattoquotidiano.it - Salvatore Borsellino: “Scarpinato e De Raho fuori dalla Commissione Antimafia? Una vergogna. Su stragi vogliamo verità e giustizia”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Sono rimasto sconcertato dalle parole della presidente della, Chiara Colosimo, che proprio indisse che nessuno, al didei figli di Paolo, potevano dirle cosa fare o cosa non fare. Una dichiarazione chiaramente rivolta a noi che nondirle cosa fare ma che. Non si può circoscrivere le indagini della strage di via D’Amelio come se fosse un fatto isolato. Mio fratello ha iniziato a morire il 23 maggio del ’92, giorno della strage di Capaci“. Lo ha detto, fratello di Paolo, nel corso della conferenza stampa al Senato organizzata con altri parenti delle vittime di. “Si parla dell’assassinio di mio fratello come se fosse legato agli appalti – ha aggiunto – ma tutti sappiamo che ha ben altre cause, tra cui la trattativa tra mafia e pezzi deviati dello Stato.