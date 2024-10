Radio Goal – Napoli-Atalanta gara stupenda per gli spettatori, Buongiorno sarà il futuro della Nazionale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rossettini, De Maggio, Manfredini, Denis, Corbo, Monti, Ryan, Colantuono, Coppola e Lo Monaco sono intervenuti a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com: Luca Rossettini, allenatore della Primavera del Padova, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli “Conte sa che se vuole vincere il campionato deve avere una difesa più solida possibile. Buongiorno veniva da una difesa a tre, con mentalità uomo su uomo, e adesso in una struttura a quattro sta lavorando molto bene, sta dando stabilità ed anche l’intesa con Rrahmani sta crescendo come il loro rendimento. All’epoca quando Conte era mio allenatore si lavorava molto sulla linea, ma faceva grande lavoro anche personalizzato su ogni calciatore. Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli-Atalanta gara stupenda per gli spettatori, Buongiorno sarà il futuro della Nazionale Leggi tutto 📰 Terzotemponapoli.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rossettini, De Maggio, Manfredini, Denis, Corbo, Monti, Ryan, Colantuono, Coppola e Lo Monaco sono intervenuti asulle frequenze di Kiss Kissper parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Luca Rossettini, allenatorePrimavera del Padova, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss“Conte sa che se vuole vincere il campionato deve avere una difesa più solida possibile.veniva da una difesa a tre, con mentalità uomo su uomo, e adesso in una struttura a quattro sta lavorando molto bene, sta dando stabilità ed anche l’intesa con Rrahmani sta crescendo come il loro rendimento. All’epoca quando Conte era mio allenatore si lavorava molto sulla linea, ma faceva grande lavoro anche personalizzato su ogni calciatore.

