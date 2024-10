Gaeta.it - Promuovere il protagonismo femminile nell’agricoltura: Acli Terra in azione

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, l’associche rappresenta gli agricoltori e i pescatori, sta intensificando il suo impegno per valorizzare il ruolo delle donne nel settore agroalimentare. Con l’organizzdi importanti eventi nazionali, l’associmira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del lavoroin agricoltura e pesca, promuovendo politiche che possano garantire pari diritti e opportunità. Partecipa eventi nazionali Nei prossimi giorni,sarà presente in due manifestazioni significative. La prima è la rassegna “Insiemedonna”, che si svolgerà dal 1 al 3 novembre ad Orbetello, in provincia di Grosseto. Questo evento rappresenta un’importante occasione per approfondire la presenza e il contributo delle donne in vari settori lavorativi e artistici.