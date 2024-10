Quotidiano.net - Nuova allerta meteo in parte della regione di Valencia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) E' stato emesso stamattina un nuovo avvisoper unadigià devastata dalla tragedia di ieri. L'agenziarologica statale Aemet ha emesso, su X, il suo livello dipiù alto per la provincia di Castellon. "Ci sono già fortissime tempeste nella zona, soprattutto a nord di Castellon - ha scritto Aemet - Il maltempo continua! Fate attenzione!" ha aggiunto, invitando le persone a non mettersi in viaggio.