Mister Movie | Halloween da Brividi His House è l’Horror Netflix che ha Conquistato i Critici

Con l'arrivo della stagione più spaventosa dell'anno, gli appassionati di horror sono alla ricerca di un film che possa davvero trasmetteree tensione. E se la scelta è ardua, His House, un film horror disponibile su Netflix con una valutazione del 100% su Rotten Tomatoes, potrebbe essere la risposta perfetta. Uscito nel 2020, questo thriller si distingue non solo per l'atmosfera inquietante, ma anche per un mix ben calibrato di orrore soprannaturale e realtà angosciante, offrendo una storia tanto spaventosa quanto toccante. Una Trama Che Colpisce al Cuore Scritto e diretto da Remi Weekes, su soggetto di Felicity Evans e Toby Venables, His House narra le vicende di una coppia di rifugiati in fuga dal Sudan del Sud, interpretata dai talentuosi Wunmi Mosaku (Loki) e Sope Dirisu (Gangs of London).