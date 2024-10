Panorama.it - Laser antiaerei operativi entro un anno, Israele schiera il “raggio di ferro”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Qualche mese fa avevamo preannunciato che le forze militari israeliane (Idf) avrebbero prestoto armi a concentrazione d’energia, ovvero(ma non soltanto), per contrastare le minacce aeree provenienti dal Libano e dall’Iran. Ed è di qualche giorno fa la notizia che proprio il sistemaIron Beam (termine che sta per, radiazione), sarà integrato nella rete di difesa israelianala fine del 2025. Nell’ultimole Idf hlavorato parecchio per renderlo parte del sistema di difesa denominato “C3” e per dare il via allo sviluppo di varianti trasportabili da veicoli blindati, anche leggeri, con potenze ridotte della metà e a un decimo di quella nominale.